Пока неизвестно, каким именно препаратом делали прививку наследнику британской короны.

Британский принц Уильям получил первую дозу вакцины от коронавируса. Это произошло во вторник, 18 мая. Герцог Кембриджский поблагодарил всех, кто работает над созданием вакцины и ее распространением.

Принц Уильям рассказал о вакцинации на официальной странице в Instagram. Он на собственном примере показал важность этой процедуры и ее популяризации среди населения мира.

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Сейчас в Великобритании начали прививаться люди от 35 лет и моложе. Внук Елизаветы II, которому 38 лет, получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Уильям не рассекретил, препарат какого производителя выбрал для вакцинации и как чувствовал себя после нее.

Принц обнародовал фото самого момента введения вакцины в его организм. Судя по геолокации, герцог вакцинировался в Музее Науки, расположенном в Лондоне.

"Во вторник я получил первую дозу вакцины против COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцины – спасибо за все, что вы делали и продолжаете делать", – написал Уильям в публикации.

Многие фанаты поддержали принца, но были и те, кто поинтересовался – почему герцог Кембриджский решил вакцинироваться и болел ли он уже COVID-19. Пока Уильям не комментирует этот момент.

Среди комментариев были сообщения от поклонников, которые ничего не написали о вакцине, однако отметили отличную физическую форму принца Уильяма.

Вакцинация от COVID-19 в королевской семье Британии

Королева Елизавета II и ее покойный муж принц Филипп вакцинировались от коронавируса еще 9 января 2021 года. После этого Ее Величество рассказала, что укол – это легко, не больно и совсем не вредно.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла также получили свои дозы вакцины. Это произошло 10 февраля. Королевская чета счастлива и очень довольна процедурой.

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Автор: Виктория Гордиенко