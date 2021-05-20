Британский принц Уильям получил первую дозу вакцины от коронавируса. Это произошло во вторник, 18 мая. Герцог Кембриджский поблагодарил всех, кто работает над созданием вакцины и ее распространением.
Принц Уильям рассказал о вакцинации на официальной странице в Instagram. Он на собственном примере показал важность этой процедуры и ее популяризации среди населения мира.
Читайте такжеУ королевы Елизаветы II случилось горе: в Букингемском дворце не комментируют
Сейчас в Великобритании начали прививаться люди от 35 лет и моложе. Внук Елизаветы II, которому 38 лет, получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Уильям не рассекретил, препарат какого производителя выбрал для вакцинации и как чувствовал себя после нее.
Принц обнародовал фото самого момента введения вакцины в его организм. Судя по геолокации, герцог вакцинировался в Музее Науки, расположенном в Лондоне.
"Во вторник я получил первую дозу вакцины против COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцины – спасибо за все, что вы делали и продолжаете делать", – написал Уильям в публикации.
Многие фанаты поддержали принца, но были и те, кто поинтересовался – почему герцог Кембриджский решил вакцинироваться и болел ли он уже COVID-19. Пока Уильям не комментирует этот момент.
Среди комментариев были сообщения от поклонников, которые ничего не написали о вакцине, однако отметили отличную физическую форму принца Уильяма.
Вакцинация от COVID-19 в королевской семье Британии
- Королева Елизавета II и ее покойный муж принц Филипп вакцинировались от коронавируса еще 9 января 2021 года. После этого Ее Величество рассказала, что укол – это легко, не больно и совсем не вредно.
- Принц Чарльз и герцогиня Камилла также получили свои дозы вакцины. Это произошло 10 февраля. Королевская чета счастлива и очень довольна процедурой.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram