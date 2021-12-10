Снимок размещен в официальном аккаунте Уильяма, второго в очереди на британский престол после своего отца принца Чарльза.

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт опубликовали традиционное фото к Рождеству.

На фотографии они изображены вместе с тремя детьми - восьмилетним принцем Джорджем, шестилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним принцем Луи - во время визита в Иорданию, сообщает Би-би-си.

Снимок размещен в официальном аккаунте Уильяма, второго в очереди на британский престол после своего отца принца Чарльза, и Кейт в "Инстаграм".

Фото сопровождается подписью: "Рады поделиться с вами новой фотографией нашей семьи, которая использована для рождественской открытки этого года".

Читайте такжеГерцогиня Кембриджская рассказала, чем увлекаются ее трое детей (фото)Кенсингтонский дворец сообщил, что фото было сделано в Иордании в этом году, однако не уточнил, когда именно.

В ноябре принц отец Уильяма принц Чарлз и его жена Камилла побывали с официальным визитом в Иордании и Египте.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце герцоги Кембриджские - Кейт Миддлтон и принц Уильям - посетили с официальным визитом в Шотландию, где состоялась конференция ООН по изменению климата.

Накануне приема королевская пара посетила мероприятие в Деннистоуне, где они встретились со скаутами, чтобы узнать больше о кампании #PromiseToThePlanet, посвященной борьбе с изменениями климата.

Автор: Ирина Погорелая