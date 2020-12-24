Королевская чета показала подросшего сына Арчи на необычной рождественской открытке.

Супруги принц Гарри и Меган Маркл, хоть и вышли из королевской семьи, не оставили традицию и представили ежегодную рождественскую открытку.

Однако, поскольку пара отказалась от своего Instagram, их довольно необычную открытку опубликовал на своей странице благотворительный фонд Mayhew, который помогает животным.

Необычность открытки заключается в том, что вместо привычных снимков Меган и Гарри показали нарисованное изображение их жизни в Калифорнии.

На рисунке изображены Меган и Гарри с сыном Арчи и двумя собаками в роскошном саду своей новой резиденции в Санта-Барбаре.

"В этом году мы, как семья, сделали пожертвования в несколько благотворительных организаций. От местной калифорнийской организации, которая помогает бездомным семьям найти приют до двух наших британских патронажей: один из которых поддерживает животных, а другой, Мемориальный фонд, который помогает растить детей и бороться с бедностью в Уганде", - говорится в заметке к открытке.

По словам представителя семьи, рисунок был написан на основе снимка, сделанного матерью Меган Дорией в начале этого месяца, пишет издание Daily Mail.

"Маленькая рождественская елка и самодельные украшения были выбраны Арчи, и дерево будет пересажено после праздников", - добавил представитель.

Поклонники пары засыпали семью комплиментами, относительно открытки, согласившись с тем, что она очень отличается от других.

Напомним, не так давно Меган Маркл рассказала, что у нее произошел выкидыш. По словам герцогини, выкидыш произошел в июле этого года. После переезда в Соединенные Штаты она как раз была беременна во второй раз.

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Автор: УНИАН