Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Глазго на Международный климатический саммит. Королева Британии Елизавета II, которая тоже должна была присутствовать на конференции, свое участие в ней отменила по рекомендации врачей.

Герцоги Кембриджские - Кейт Миддлтон и принц Уильям - посетили с официальным визитом в Шотландию, где состоялась конференция ООН по изменению климата.

Накануне приема королевская пара посетила мероприятие в Деннистоуне, где они встретились со скаутами, чтобы узнать больше о кампании #PromiseToThePlanet, посвященной борьбе с изменениями климата.

На публике герцогиня появилась в комфортном образе в стиле casual. Она была одета в узкие черные джинсы, водолазку, коричневые ботинки See by Chloe и стеганую жилетку цвета хаки со сборкой та талии.

Вместе с детьми супруги приняли участие в активностях на свежем воздухе. Они готовили бургеры и бросали землю с семенами цветов. Последнее занятие особенно развеселило Кейт.

"Скауты помогают обучать молодежь навыкам борьбы с изменением климата. Миллионы скаутов по всему миру вносят свой вклад в кампанию #PromiseToTheplanet, повышая осведомленность о последствиях изменения климата и поощряя индивидуальную и коллективную деятельность по борьбе с изменениями", - объяснили герцоги в сообщении на официальной странице в Instagram.

Затем королевская чета отправилась в музей Келвингроув, где состоялась конференция ООН по изменению климата, на которую приехали мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона. К ним присоединились принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуоллская.

Для этой части мероприятия герцогиня сменила свой спортивный ансамбль на синее платье Eponine и туфли-лодочки Rupert Sanderson. Из аксессуаров Кейт выбрала серьги и брошь в виде цветка от LK Bennett. Макияж она сделала естественным, традиционно подчеркнув глаза, а волосы убрала в пучок.

Принц Уильям выбрал для мероприятия темно-синий костюм, белую классическую рубашку и синий галстук с узором. На лацкане пиджака у него тоже красовался цветок мака.

Кейт Миддлтон пребывала в прекрасном настроении и много шутила. Так, она предложила своему супругу баночку с личинками, которыми кормят скот. Реакция Уильяма ее явно позабавила.

Королева Британии Елизавета II, которая тоже должна была присутствовать на конференции, свое участие в ней отменила по рекомендации врачей. Но она выступила с речью по видеосвязи, в которой рассказала о важности решения проблемы изменения климата и вспомнила о своем покойном супруге принце Филиппе.

"Это обязанность, которую я особенно рада выполнять, поскольку влияние окружающей среды на прогресс человечества было предметом, близким сердцу моего дорогого покойного мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - отметила она.

Напомним, 31 октября в Глазго стартовала глобальная климатическая конференция COP26. Она предусматривает интенсивные переговоры 120 мировых лидеров. Все они будут искать подходы к преодолению последствий изменения климата.

COP26 станет 26-м собранием, с тех пор как договор вступил в силу 21 марта 1994 года. В этом году встреча проходит в Шотландии, в городе Глазго, с 1 по 12 ноября.

На саммите планируется подвести итоги того, что было и чего не было сделано для выхода из климатического кризиса с момента подписания в 2015 году Парижского климатического соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский так же прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН.

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Автор: Виктория Гордиенко