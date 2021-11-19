Супруги посетили благотворительное мероприятие.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям посетили благотворительное мероприятие в Альберт-холле – шоу Royal Variety Performance.

Фото членов королевской семьи появились в Instagram-аккаунте их представительства.

На мероприятии герцогиня появилась с распущенными волосами в расшитом пайетками блестящем платье от Jenny Packham зеленого оттенка. Ее стильный образ дополняли клатч и золотые серьги.

По данным СМИ, это платье Кейт Миддлтон уже надевала и раньше. В нем она была на приеме в Исламабаде во время их с Уильямом королевского тура по Пакистану.

Ранее сообщалось, как герцогиня Кембриджская каталась на велосипеде и лазила по скалам.

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Автор: Катерина Шварц