Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям посетили благотворительное мероприятие в Альберт-холле – шоу Royal Variety Performance.
Фото членов королевской семьи появились в Instagram-аккаунте их представительства.
На мероприятии герцогиня появилась с распущенными волосами в расшитом пайетками блестящем платье от Jenny Packham зеленого оттенка. Ее стильный образ дополняли клатч и золотые серьги.
По данным СМИ, это платье Кейт Миддлтон уже надевала и раньше. В нем она была на приеме в Исламабаде во время их с Уильямом королевского тура по Пакистану.
Ранее сообщалось, как герцогиня Кембриджская каталась на велосипеде и лазила по скалам.
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