Такой подарок выбрали, чтобы показать цену, которую Украина платит за то, что наши земли заминированы, рассказала министр.

Герцогу Сассекскому принцу Гарри во время его визита в Украину подарили пасхальную корзину с куличом, приготовленным из муки с разминированных украинских полей. Писанки для корзины сделала мама погибшего парамедика Ирины Цыбух. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко на странице в фейсбуке.

По словам Свириденко, такой подарок выбрали, "чтобы показать настоящую цену, которую Украина платит за то, что наши земли заминированы". Она рассказала, что пасху пекли "бабушки с приграничной с Россией Сумщины, чьи села в зоне риска взрывоопасных предметов".

"А писанки для этой корзины сделала мама парамедика Ирины Цыбух, которая погибла в прошлом году на Харьковщине, когда ее машина наехала на российскую мину. Оксана Цыбух, спасибо Вам за Вашу силу", - написала министр.

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Также она поблагодарила принца Гарри "за невероятную поддержку Украины, за человечность и простоту, за то, как он трепетно обнимал детей, как искренне общался с ребятами в Superhumans".

"Рассказали принцу о нашей давней мечте - чтобы когда-то Игры непокоренных состоялись и в Украине. Потому что непокорность синоним Украины", - добавила Свириденко.

Визит принца Гарри в Украину: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, принц Гарри тайно приехал в Украину в четверг, 10 апреля. Об издании The Telegraph сообщило лишь тогда, когда он уже покинул Украину. Отмечалось, герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных. Центр предоставляет протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь бесплатно.

Впоследствии об этом сообщил и председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Он подтвердил, что принц Гарри встретился с украинскими защитниками во Львове, а также побывал в госпитале, где проходят лечение раненые военные. По словам Козицкого, принц также познакомился с медиками из Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, где ежедневно ставят бойцов на ноги, привлекая передовых специалистов и современные технологии.

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