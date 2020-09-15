Принцу Гарри, который вместе со своей 39-летней женой Меган Маркл, окончательно "развелся" с Британией, вернув в казну долг за ремонт их дома в Виндзоре, 15 сентября исполнилось 36 лет.

Сегодня, 15 сентября, свой день рождения отмечает младший сын принца Чарльза и внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри - ему исполняется 36 лет.

Младший сын принца Чарльза Уэльского и принцессы Дианы родился 15 сентября 1984 года. Принц был бунтарем в детстве, а в юности устраивал скандальные выходки. Гарри удалось пройти путь от юного бунтаря до примерного семьянина, однако он не стал изменять своим личным принципам, в очередной раз нарушив все традиции.

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В этом году принцу Гарри придется отмечать свой день рождения уже в новом статусе. Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отречься от королевских обязанностей еще в начале этого года. В конце марта они официально перестали считаться членами королевской семьи и окончательно переехали в США.

Жизнь на другом континенте оказалась не такой простой, как они думали. К тому же, их переезд совпал с началом пандемии коронавируса, так что супруги не могли долгое время найти работу. В итоге их жизнь в США по сути обеспечивал принц Чарльз, который оплачивал еще и охрану пары.

Как недавно стало известно, Меган и Гарри заключили сделку с Netflix и даже смогли выплатить свой долг британской казне в размере двух с половиной миллионов долларов. Финансовое положение пары впервые за долгое время улучшается, они больше не будут зависеть от отца Гарри.

Свой день рождения в этом гору Гарри отметит в компании Меган и сына Арчи, а вот с родными он вряд ли в ближайшее время встретиться.

Но те уже успели написать поздравительные послания на своих официальных страницах в соцестях.

“Поздравляем принца Гарри с днем рождения”, – поздравили принца герцог и герцогиня Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Стоит отметить, что отношения братьев испортились после его свадьбы с Меган Маркл. К поздравлению герцог и герцогиня Кембриджские приложили фото более счастливых дней — на котором они все трое принимают участие в забеге. Тогда Гарри еще не был знаком со своей будущей супругой.

Ее Величество Елизавета ІІ так же опубликовала их с Гарри совместное фото, сделанное на приеме в Букингемском дворце в 2017 году — еще до его женитьбы на Меган.

«Желаем очень счастливого дня рождения герцогу Сассекскому», — гласит подпись к этой фотографии.

Британская пресса обратила внимание на то, что королева при этом использовала титул Гарри — хотя ранее запретила супругам использоваться бренд Sussex Royal.

Аналогичное поздравление появилось на страницах отца Гарри принца Чарльза и его жены Камиллы.

На YouTube-канале королевской семьи опубликовали видеоролик в честь дня рождения принца.

“Герцогу Сассекскому исполняется 36 лет, поэтому, чтобы отпраздновать это событие, мы оглядываемся на его жизнь. До сегодняшнего дня она была невероятной, за последние несколько лет он стал мужем Меган Маркл и отцом очаровательного малыша Арчи. Хотя, он переехал в Лос-Анджелес и отошел от королевских обязанностей, но мы не могли не поделиться некоторыми из его лучших моментов в королевской семье“, – говорится в подписи к видео.

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Автор: Виктория Гордиенко