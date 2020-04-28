Принц Гарри презентовал юбилейный спецвыпуск мультсериала "Томас и его друзья" (фото, видео)

Истории о паровозе Томасе и его друзьях исполнилось 75-лет. Принц Гарри с детства любил эту книгу.

Принц Гарри записал для британцев специальное послание, посвященное 75-летию культовой детской книги "Паровозик Томас".

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События в этой книге разворачиваются в Букингемском дворце с участием принца Чарльза и королевы Елизаветы II. Книга рассказывает о том, как Томас берет контролера сэра Топхэма Хэтта, управляющего железной дорогой, в Букингемский дворец для получения им награды.

В своем обращении, которое Гарри записал за несколько месяцев до сложения с себя полномочий старшего члена королевской семьи, он отметил: "Томас был утешающим, знакомым лицом для многих семей за последние 75 лет - он занимал, обучал и вдохновлял детей по важным вопросам при помощи захватывающих историй и персонажей".

Запись была сделана еще в январе. Гонорар принц не получил - деньги были перечислены в один из благотворительных фондов.

Герцог Сассекский привязан к этой книги с детства. Когда он впервые шел в детский сад в Ноттинг-Хилле в сентябре 1987 года, он нес в руках небольшую сумку в виде этого паровозика, пишет ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Автор книги Уилберт Оудри выпустил свою первую книгу "Железнодорожной серии" 75 лет назад. Сначала эта книга была создана как сказка на ночь, которую автор создал для своего сына Кристофера, когда мальчик болел корью. Отважный синий Томас Паровозик не фигурирует в дебютной истории.

В 1946 году он получил свою собственную иллюстрированную книгу под названием "Томас Паровозик" и его персонажей Эдварда, Гордона и Генри полюбили все британцы.

Снимки маленького принца Гарри вмиг разлетелись по многим изданиям. Маленький принц выглядит таким милым.

Кстати, 6 мая отпразднует свой первый день рождения сын Гарри и герцогини Меган - Арчи. Супруги обещают показать новое фото своего подросшего ребенка.

Как сообщал УНИАН, сейчас Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи находятся на карантине в Лос-Анджелесе, куда они переехали на ПМЖ до закрытия границ из-за COVID-19.

31 марта герцоги официально покинули королевскую семью. Теперь они финансово независимы, что дает возможность супругам вести собственную коммерческую деятельность и получать официальную оплату за работу. Если ранее Меган пришлось отказаться от карьеры актрисы ради вхождения в королевскую семью, то теперь она сможет вернуться кинематограф.