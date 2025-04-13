Она поделилась видео в сети.

10 апреля принц Гарри тайно посетил Украину и получил подарок - пасхальную корзину с куличом, который приготовленный из муки с разминированных украинских полей. Праздничное лакомство он уже привез домой и попробовал вместе со своей семьей.

Соответствующее видео в своем Instagram показала жена принца Гарри - герцогиня Сассекская Меган Маркл. Она сначала опубликовала завтрак, который приготовила для двух своих детей, а затем дала им попробовать украинский кулич. Заметно, что дети активно разбирают нарезанные кусочки пасхального презента.

"Особенный подарок, который папа привез из Украины", - подписала видео Меган.

На ролик уже отреагировала и первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, которая была на встрече с принцем Гарри.

"Всей командой просто плачем, потому что пасочка от бабушек из Сумщины из муки с разминированных полей сейчас на столе у Меган Маркл, принца Гарри и их семьи", - написала Юлия в сети Х.

К слову, на днях принц Гарри приезжал в Украину и встретился с ранеными украинскими защитниками. Первый вице-премьер - министр экономики поблагодарила его за поддержку и передала пасхальный презент. По ее словам, такой подарок выбрали, чтобы показать "настоящую цену, которую Украина платит за то, что наши земли заминированы". Кстати, паску пекли "бабушки из приграничной с Россией Сумщины, чьи села в зоне риска взрывоопасных предметов".

Напомним, ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий показал, как принц Гарри встретился с украинскими защитниками.

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