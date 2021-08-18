В заявлении также говорится о новом штамме вируса COVID-19 и гуманитарной катастрофе на Гаити.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выпустили на сайте своей благотворительной организации Archewell заявление, в котором говорится о новом штамме вируса COVID-19, гуманитарной катастрофе на Гаити и захвате движением "Талибан" власти в Афганистане.

"Сейчас мир исключительно хрупкий. Поскольку все мы испытываем боль из-за ситуации в Афганистане, мы лишены дара речи. Наблюдая за растущей гуманитарной катастрофой на Гаити и угрозой ее усиления после землетрясения в минувшие выходные, мы глубоко убиты горем. И поскольку все мы являемся свидетелями продолжающегося глобального кризиса в области здравоохранения, который углубляется новыми вариантами (COVID-19) и постоянной дезинформацией, мы остаемся напуганными", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Archewell Foundation.

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Принц Гарри и Меган Маркл призвали мировое сообщество присоединиться к ним и поддержать ряд организаций, которые выполняют важную работу. "Мы также призываем тех, кто в позиции глобального влияния может быстро продвигать гуманитарные диалоги, которые, как ожидается, состоятся осенью этого года на многосторонних встречах, таких как Генеральная Ассамблея ООН и саммит лидеров G20. Как международное сообщество, именно решения, которые мы принимаем сейчас - чтобы облегчить страдания тех, кого мы знаем, и тех, с кем мы, возможно, никогда не встретимся - докажут нашу человечность ", - говорится в заявлении пары.

Биограф принца Гарри Анджела Левин сказала агентству FEMAIL : "Я думаю, что грандиозные, удобные и заботливые комментарии Гарри и Меган о ситуации в Афганистане, катастрофе на Гаити и новых вариантах COVID - еще один пример того, как они пытаются создать своего рода альтернативную королевскую семью", передает ТСН.

Принц Гарри в Афганистане

Принц Гарри дважды отправлялся в Афганистан за 10 лет службы в британской армии. В совместном заявлении с Домиником Ридом, генеральным директором Harry's Invictus Games, герцог Сассекский призвал ветеранов Вооруженных сил искать поддержки друг у друга, поскольку ситуация продолжает обостряться.

Автор: Ирина Погорелая