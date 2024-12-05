Мужчина откровенно рассказал о личной жизни.

Вокруг брака принца Гарри и Меган Маркл часто ходят различные слухи. В частности, недавно поговаривали, что у пары есть "напряжение" в отношениях и они "тайно расстались". Однако сам Гарри решил расставить все точки над "і". Об этом сообщает издание Newsweek.

Недавно принц дал откровенное интервью в Нью-Йорке. Журналист рассказал о переживании людей, относительно того, что пара сейчас не приехала вместе и попросил объяснения.

"Я искал вас в Google News, и были люди, которые постоянно восхищались всем, что вы делаете. Они не понимают, почему Меган сейчас в Калифорнии, а вы здесь. Они говорят: "Что происходит с этими двумя?" - сказал журналист.

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Принц Гарри заверил, что не следует волноваться. Он отметил, что их уже разводили в сети много раз и это никогда не соответствовало действительности.

"Это точно не очень хорошо. Видимо, мы покупали или переезжали в новый дом 10 или 12 раз. Возможно, мы также расставались 10 или 12 раз", - в шутку ответил мужчина.

Что известно об отношениях принца Гарри и Меган Маркл

Пара начала встречаться в 2016 году. А уже через год появилась информация в СМИ, что королева Великобритании Елизавета II против их отношений и не позволяет жениться внуку на Меган. Женщина также отметила, что если Гарри не послушает ее, то потеряет королевское наследство.

Однако 27 ноября 2017 года влюбленные сообщили о помолвке, а сама свадьба состоялась через год в Виндзорском замке.

Позже супруги объявили о намерениях не выполнять королевские обязанности и выйти из королевской семьи. Сейчас они воспитывают двух общих детей: сына Арчи, которому 5 лет и 3-летнюю дочь Лилибет.

Напомним, ранее стало известно, что сказала Меган Маркл перед тем, как они с Гарри ушли из королевской семьи.

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