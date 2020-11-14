Принц Чарльз, которому 14 ноября исполнилось 72 года, является самым пожилым наследником британского престола.

Сегодня, 14 ноября, сыну королевы Елизаветы II, самому пожилому наследнику британского престола принцу Уэльскому Чарльзу исполняется 72 года.

Поздравление с Днем рождения от королевы было опубликовано на официальной странице королевской семьи в Instagram.

К поздравления присоединились и старший сын Чарльза - принц Уильям и его жена Кейт.

Интересные факты из биографии принца Чарльза

Полностью имя принца произносится как: Чарльз Филипп Артур Джордж. Начальное образование Чарльз получил в Шотландии, затем посещал по обмену школу в Мельбурне, а в 1970 году окончил Тринити-колледж Кембриджского университета.

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По окончанию учебы Чарльз отправился на военную службу в Королевский колледж воздушных сил, что находится в Кронвели, после чего нес службу на Королевском флоте. Таким образом он получил квалификацию пилота вертолета, и даже умеет управлять подводной лодкой, не говоря уже о прыжках с парашютом.

Принц Чарльз очень много внимания уделяет благотворительности. Особое значение придает охране окружающей среды и сохранению британского национального наследия. Помимо этого, принц активно поддерживает деятелей искусства, театры и молодых художников. Также Чарльз занимался производством мебели из дерева дуба и создал фирму по производству натуральной пищи.

Что касается хобби Чарльза, то он любит играть в поло, рисовать пейзажи и заниматься рыбалкой. Еще принц выпустил ряд книг по садоводству, архитектуре, живописи и выступил сценаристом нескольких документальных фильмов про экологию.

Брак Чарльза с принцессой Дианой

В 1977 году Чарльз познакомился с Дианой Фрэнсис Спенсер с которой 29 июля 1981 они сыграли свадьбу. А уже спустя год у пары появился первый сын: принц Уильям Уэльский (1982 год) и принц Гарри (Генри) Уэльский (1984 год).

Затем супруги стали часто ссориться, но официально брак расторгнул только в 1996 году, 28 августа.

Принцесса Диана погибла в результате ДТП в ночь на 31 августа 1997 года в Париже. А спустя 8 лет после трагедии произошедшей с Дианой, 9 апреля 2005 года, сын Елизаветы II сыграл свадьбу с Камиллой Паркер-Боулз.

Принц Чарльз перенес коронавирус

25 марта 2020 года принц Чарльз сделал заявление о том, что его результат теста на COVID-19 оказался положительным. Поэтому, он вместе с супругой ушли на самоизоляцию в замок Балморал. Однако при проверке Камиллы на заболевание Коронавирусом, тест показал отрицательный результат. К счастью и сам Чарльз легко перенёс болезнь и спустя недели самоизоляции также имел отрицательный тест на COVID-19.

Принц Чарльз победил коронавирус / фото REUTERS

Принц Чарльз - самый пожилой наследник британского престола

По словам писателя и историка Роберта Лейси, который недавно выпустил книгу Battle of Brothers (об отношениях между принцами Уильямом и Гарри), королева Елизавета «полна решимости идти до конца», а также «не планирует в ближайшее время уступать престол сыну», пишет НВ.

В Великобритании уже начали подготовку к масштабным празднованиям, приуроченным к 70-й годовщине вступления Елизаветы II на престол. Как сообщает Daily.mail, в 2022 году подданные Британии получат дополнительный выходной в связи с празднованием платинового юбилея королевы (70 лет на престоле).

«Юбилей королевы определенно показывает, что монарх готова идти до конца. Но к ней испытывают такое доверие и уважение, что, заглядывая в будущее, можем ли мы сказать, что принц Чарльз и королева Камилла смогут это повторить? Или пусть лучше это будут Уильям и Кейт, которые уже приобрели огромную популярность? Я не думаю, что Чарльз добровольно откажется от судьбы, которую так долго ждал», — поделился Лейси.

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Автор: Виктория Гордиенко