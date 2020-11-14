Сегодня, 14 ноября, сыну королевы Елизаветы II, самому пожилому наследнику британского престола принцу Уэльскому Чарльзу исполняется 72 года.
Поздравление с Днем рождения от королевы было опубликовано на официальной странице королевской семьи в Instagram.
К поздравления присоединились и старший сын Чарльза - принц Уильям и его жена Кейт.
Интересные факты из биографии принца Чарльза
Полностью имя принца произносится как: Чарльз Филипп Артур Джордж. Начальное образование Чарльз получил в Шотландии, затем посещал по обмену школу в Мельбурне, а в 1970 году окончил Тринити-колледж Кембриджского университета.
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По окончанию учебы Чарльз отправился на военную службу в Королевский колледж воздушных сил, что находится в Кронвели, после чего нес службу на Королевском флоте. Таким образом он получил квалификацию пилота вертолета, и даже умеет управлять подводной лодкой, не говоря уже о прыжках с парашютом.
Принц Чарльз очень много внимания уделяет благотворительности. Особое значение придает охране окружающей среды и сохранению британского национального наследия. Помимо этого, принц активно поддерживает деятелей искусства, театры и молодых художников. Также Чарльз занимался производством мебели из дерева дуба и создал фирму по производству натуральной пищи.
Что касается хобби Чарльза, то он любит играть в поло, рисовать пейзажи и заниматься рыбалкой. Еще принц выпустил ряд книг по садоводству, архитектуре, живописи и выступил сценаристом нескольких документальных фильмов про экологию.
Брак Чарльза с принцессой Дианой
В 1977 году Чарльз познакомился с Дианой Фрэнсис Спенсер с которой 29 июля 1981 они сыграли свадьбу. А уже спустя год у пары появился первый сын: принц Уильям Уэльский (1982 год) и принц Гарри (Генри) Уэльский (1984 год).
Затем супруги стали часто ссориться, но официально брак расторгнул только в 1996 году, 28 августа.
Принцесса Диана погибла в результате ДТП в ночь на 31 августа 1997 года в Париже. А спустя 8 лет после трагедии произошедшей с Дианой, 9 апреля 2005 года, сын Елизаветы II сыграл свадьбу с Камиллой Паркер-Боулз.
Принц Чарльз перенес коронавирус
25 марта 2020 года принц Чарльз сделал заявление о том, что его результат теста на COVID-19 оказался положительным. Поэтому, он вместе с супругой ушли на самоизоляцию в замок Балморал. Однако при проверке Камиллы на заболевание Коронавирусом, тест показал отрицательный результат. К счастью и сам Чарльз легко перенёс болезнь и спустя недели самоизоляции также имел отрицательный тест на COVID-19.
Принц Чарльз - самый пожилой наследник британского престола
По словам писателя и историка Роберта Лейси, который недавно выпустил книгу Battle of Brothers (об отношениях между принцами Уильямом и Гарри), королева Елизавета «полна решимости идти до конца», а также «не планирует в ближайшее время уступать престол сыну», пишет НВ.
В Великобритании уже начали подготовку к масштабным празднованиям, приуроченным к 70-й годовщине вступления Елизаветы II на престол. Как сообщает Daily.mail, в 2022 году подданные Британии получат дополнительный выходной в связи с празднованием платинового юбилея королевы (70 лет на престоле).
«Юбилей королевы определенно показывает, что монарх готова идти до конца. Но к ней испытывают такое доверие и уважение, что, заглядывая в будущее, можем ли мы сказать, что принц Чарльз и королева Камилла смогут это повторить? Или пусть лучше это будут Уильям и Кейт, которые уже приобрели огромную популярность? Я не думаю, что Чарльз добровольно откажется от судьбы, которую так долго ждал», — поделился Лейси.
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