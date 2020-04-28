СМИ назвали неожиданную причину развода звезды "Мажора" Прилучного с женой

Прилучного, если верить информации в СМИ, дико раздражало то, что его жена вела блог о семейной жизни.

Российского актера Павла Прилучного раздражало то, что его жена, актриса Агата Муцениеце, вела семейный блог на YouTube и снимала артиста дома.

Об этом пишет "Экспресс газета".

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Прилучного, если верить информации в СМИ, дико раздражало то, что его жена вела блог о семейной жизни. Он уставал от камер на работе и дома хотел просто побыть собой, а Муцениеце ходила за ним по пятам и снимала. Актёр испытывал стресс из-за того, что не мог почувствовать себя самим собой. Вероятно, это и могло довести его до того, что он, как утверждает Агата, ушёл в запой и поднял на неё руку.

Кроме того, журналисты узнали, что звезда «Мажора» не стеснялся флиртовать с коллегами на съёмках.

«Прилучный на площадке заставлял чувствовать себя желанной. Меня от него штырило. Я прекрасно знала, что у Агаты и Паши давно возник серьезный кризис», - цитирует «ЭГ» художницу по костюмам Гелю Мигулову.

Как сообщал УНИАН, ранее Муцениеце впервые назвала причину развода со звездой "Мажора" Прилучным.