Муцениеце впервые назвала причину развода со звездой "Мажора" Прилучным

По ее словам, причиной стало то, что они перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.

Российская актриса Агата Муцениеце рассказала поклонникам, почему они развелись с Павлом Прилучным. По ее словам, причиной стало то, что они перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.

Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала PeopleTalk.

Так, по словам Агаты, в последнее время их общение было напряженным, между ними часто возникали скандалы.

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"Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей", – говорит Агата.

Кроме того, актриса признается, что пыталась сохранить семью, однако больше она не видит смысла спасать брак:

"Паша не любит психологов и не очень во все это верит. И вообще, мы дошли до того момента, когда я считаю, что если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберется в этом всем, что он накатовасил и дальше я уже буду с ним разговаривать. Да и я уже не хочу спасать этот брак, не вижу больше смысла. Я не хочу ничего плохого говорить про Пашу. Я хочу, чтобы дети никогда не читали про него ничего плохого, что могло бы осквернить его репутацию".

Как сообщал УНИАН, Муцениеце изменила татуировку в виде обручального кольца, посвященную звезде "Мажора" Прилучному, после новости об их разводе.