Некоторые артисты отказались от участия.

Певица Настя Приходько высказалась относительно концерта "Новогодняя музыкальная платформа", где впервые с начала полномасштабной войны выступила Вера Брежнева.

Артистка обратила внимание на то, что на афише события не было указано имя Брежневой. Ее относли к "многим другим артистам", которые также должны были выступить.

А сделали это организаторы, по словам Насти, только потому, что мог возникнуть скандал. К слову, именно по этой же причине, продолжила Приходько, на концерт не пригласили и ее саму.

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Она добавила, что многие артисты все же отказались от участия в концерте.

"Видите, как интересно. Именно сейчас в "Октябрьском дворце" проходит запись новогоднего огонька, где вас будет поздравлять с 2024 годом, годом Дракона, Вера Брежнева. Тем более интересно, что в афишах она не была указана. Я хорошо знаю организаторов. Они меня не позвали, потому что и они меня хорошо знают. Я вас не буду поздравлять с Новым годом, меня там нет. Потому что они знали, что это будет скандал", – сказала Приходько.

Напомним, ранее Приходько гневно "распекла" Брежневу и Лободу. Певица отметила, что исполнять песни на русском языке с флагом Украины на плечах попросту недопустимо.

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