Певица отмечает, что исполнять песни на русском языке с флагом Украины на плечах попросту недопустимо.

Украинская певица Анастасия Приходько прокомментировала поведение Веры Брежневой и Светланы Лободы. Она возмущена тем, что эти артистки продолжают исполнять свои песни на русском языке.

В интервью Алине Доротюк Приходько отметила, что не отказывается от своих слов о Брежневе. Недавно она требовала, чтобы у певицы забрали украинский флаг.

"Нельзя надевать на себя флаг Украины и петь российские песни. Я это говорю на каждом концерте, когда у меня проходят творческие вечера... Ну как можно представлять государство и петь на русском?" - возмутилась Приходько.

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Также она прокомментировала недавнее выступление Лободы, которая пела и общалась со зрителями на русском. При этом на певице был флаг Украины, из которого ей будто сшили платье.

"Я извиняюсь, флаг надевать, словно платье? Государственный флаг? Когда сейчас под флагом гибнут наши ребята, ты надеваешь на себя флаг-платье? Это неуважение к государственному флагу, это во-первых. Во-вторых, зачем ты поешь русские песни?" - отметила Приходько.

Певица признала, что не может понять такие двойные стандарты. Она считает, что артисты, которые не отказались от своих русскоязычных песен, просто хотят "усидеть на двух стульях" и боятся потерять популярность без хитов из прошлого.

"Или ты с флагом говоришь на украинском языке, или не надевай на себя флаг. Потому что это какие-то двойные стандарты. И там, и там, что ли?!" - добавила артистка.

Скандалы вокруг Лободы и Брежневой - что известно

Недавно певицу Лободу осрамили за то, что она выступала с русскими песнями, но при этом держала украинский флаг. После скандала певица отправилась в Варшаву, где посетила беженцев. Впрочем, там ее не ждали. Лебеду осудили за "показную доброту".

В похожий скандал недавно попала и Брежнева. Она исполняла свой хит на русском языке, при этом махала флагом Украины. За это Приходько предлагала ее жестко наказать.

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