Они долгое время не виделись.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, муж которой служит в ВСУ, показала долгожданную с ним встречу.

Это произошло вчера, 25 августа, на праздновании дня рождения их сына Александра. Мальчику исполнилось 10 лет, а по случаю праздника Ефросинина устроила ему интересный квест.

"Когда ребенок попросил праздник в стиле военной подготовки, а ты спала три часа", - подписала фото Маша в своем Instagram.

Видео дня

Но пока мальчик развлекался со своими друзьями, на праздник пришел и главный подарок - папа. Тимур Хромаев приехал поздравить сына и побыть с семьей в этот день.

"Случилось то, от чего у меня обычно исчезает усталость и плохие мысли. И вообще, налаживается все в жизни. Наконец приехал наш папа", - написала Маша и показала кадры с любимым.

К слову, телеведущая уже более 20 лет в браке с бизнесменом и военным Тимуром Хромаевым. У супругов есть двое детей: дочь Нана, которая находится за границей, и сын Александр.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина неожиданно сменила имидж и намекнула на проблемы в жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: