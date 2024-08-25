Мальчик отмечает первый юбилей.

Известная украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина публично обратилась к сыну. Звезда поделилась кадрами с мальчиком и поздравила его с праздником.

Сегодня, 25 августа, Александр отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 10 лет. По случаю праздника звездная мама посвятила мальчику пост в своем Instagram и рассказала о своем сыне, в частности, какие у него предпочтения и характер.

"Мой Саша - это мальчик, который больше всего любит ванильное мороженое, бургеры, баскетбол, мультики, мифы древней Греции и Roblox. Мой Саша - сыночек, который очень любит помогать маме, но не более 3 минут, потому что у него резко начинает болеть голова (здесь как будто у меня получилось). Мой Саша в один день начал общаться на украинском, потому что осознал, что из-за русского языка его могут принять за представителя страны, которая "подарила" ему умение ненавидеть. Мой Саша - человек застенчивый, но очень любит внимание и поэтому охотно снимается в моих видео для Instagram", - поделилась Мария.

Видео дня

После начала полномасштабного вторжения Саша вместе с мамой уехали за границу. Однако 8 месяцев назад Ефросинина вернула сына в родной Киев. Она признается, что ему до сих пор сложно адаптироваться к новым реалиям жизни в Украине. Несмотря на это, 10-летний мальчик знает все, что происходит на фронте.

"Уже восемь месяцев, как я вернула его в Украину, но он до сих пор не адаптировался к сиренам: когда только срабатывает тревога, он очень пугается и сломя голову бежит ко мне. Но обязательно хватает мишку, с которым спит с рождения, потому что "друзей не бросают на произвол судьбы". Я честно не знаю, чем таким его заинтересовать, чтобы он прекратил просить в подарки только игрушечное оружие, читать тайком новости и вместо сказки на ночь требовать рассказать ему все подробности наступления ВСУ на Курск", - рассказала ведущая.

В конце поста блогерша поздравила Сашу с первым юбилеем и пообещала заботиться о нем всегда. Мария говорит, что несмотря ни на что будет делать сына счастливым.

"Этот невероятно желанный мальчик был рожден в безумной любви. Он должен был наполнять этот мир абсолютно чистой добротой, которой наделила его вселенная, жить свое безоблачное детство, в котором главной его проблемой должна была бы быть домашка по математике. Мой Александр, я не могу остановить войну, но клянусь тебе, я делаю и буду делать все, чтобы твое детство было счастливым. Потому что ты делаешь счастливой меня! Твой первый юбилей! С Днем рождения, мой воробушек! Тебе сегодня 10", - подытожила Ефросинина.

К слову, ведущая уже более 20 лет в браке с бизнесменом и военным Тимуром Хромаевым. В 2004 году у них родилась дочь Нана, которая сейчас живет и учится за границей, а в 2014 году появился на свет Саша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина неожиданно сменила имидж и намекнула на проблемы в жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: