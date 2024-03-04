Она раскритиковала журналистов, которые создают ужасные заголовки о ее муже.

Жена американского актера Брюса Уиллиса - Эмма Хеминг - выразила свое возмущение относительно того, как СМИ пишут о состоянии здоровья ее мужа. Она подчеркнула, что все не так критично.

Эмма, которая уже несколько лет помогает любимому бороться с лобно-височной деменцией, решила расставить все точки над "і", чтобы никто не продолжал распространять неправду о Брюсе.

"В заголовке говорится о том, что мой муж больше не радуется жизни... Я могу просто сказать, что это неправда. Мне нужно, чтобы общество и те, кто пишет эти глупые заголовки, прекратили пугать людей. Хватит пугать людей, думая, что, как только им поставят диагноз какого-то нейрокогнитивного заболевания, то: "Все, все кончено, давайте собирать вещи, здесь больше не на что смотреть". Но все не так", - сказала женщина у себя в Instagram.

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Она отметила, что было и есть много трудностей, которые приходится преодолевать семье Уиллиса ежедневно. Они все переживают за него, но это воспринимают так:

"Да, это грустно. Ты должен начать новый этап жизни. Но этап должен быть наполнен любовью и счастьем для Брюса. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы прийти к этому. Но как только я поняла все, жизнь действительно приобрела смысл, и у меня появилось настоящее ощущение цели ему помочь".

Поэтому еще раз призвала журналистов не распространять фейки.

"Хватит писать эти бессмысленные заголовки. Прекратите писать ложь о моем муже, хорошо?" - сказала женщина.

К слову, в марте 2022 года у Брюса нашли неизлечимую болезнь - лобно-височную деменцию, которая ухудшает его речь и когнитивные способности.

Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса показала трогательные фото с отцом.

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