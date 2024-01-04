Девушка очень хочет, чтобы состояние папы улучшилось.

Дочь известных экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур, Скаут, показала в сети фото с отцом, который сейчас борется с тяжелой болезнью.

На своей странице в Инстаграм 32-летняя девушка опубликовала несколько фотографий, которые были сделаны еще в 2023 году. Эту подборку она подписала "Великий год. Добро пожаловать в радость".

Среди них есть снимок, на котором она лежит на груди звездного отца. Он обнимает ее голову, а Скаут - смотрит на него и улыбается.

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Напомним, в марте 2022 года стало известно, что актер Брюс Уиллис планирует завершить свою актерскую карьеру. Тогда врачи обнаружили у него афазию - болезнь, негативно влияющую на речевой аппарат и когнитивные способности. Но впоследствии выяснилось, что все более серьезно. Медики диагностировали у звезды лобно-височную деменцию, которая неизлечима.

Болезнь быстро прогрессирует, Брюс уже не узнает людей. Например, на это жаловалась его бывшая жена Деми Мур.

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