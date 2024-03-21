Мария Максакова вспомнила страшную историю, связанную с диктатором.

Российская оперная певица Мария Максакова вспомнила неприятную историю, связанную с диктатором Владимиром Путиным. В интервью Алесе Бацман она рассказала, что у Путина с раннего возраста были садистские наклонности по отношению к девушкам.

Так, Максакова рассказала, что однажды Путин пригласил ее с подругой, которой было 14 лет, на матч по дзюдо. Они просидели на "скучнейшем поединке", а затем поехали в гости к одному из спортсменов пить чай.

Там, по словам певицы, Путин решил показать ее подруге один болевой приём.

"Придя в квартиру одного из них, он сначала решил продемонстрировать моей знакомой только что увиденные приемы непосредственно на ней. То есть бросок через бедро, болевой", – поделилась Мария.

Девушки испугались поведения диктатора, которому на тот момент было всего 20 лет, и выбежали из квартиры. Спустя годы девушка, которую едва не покалечил Путин, говорит, что тогда ей надо было дать ему сдачи.

""Надо было мне тогда дать ему сдачи, задушить его". У него в отношении женщин возник этот садистский подход", – добавила Мария.

Напомним, ранее певица Лариса Долина рассказала, как на нее напали в подъезде.

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