Певица рассказала, что Лихута не обращает на нее внимания.

Опальная певица Таисия Повалий обсуждает интимную жизнь с супругом Игорем Лихутой, пока в ее родной Украине идет полномасштабная война.

В комментарии росСМИ она заявила, что последнее время супруг не обращает на нее внимания, она не вызывает у него сексуальный интерес. Она уточнила, что сама хочет с ним близости, но он делает вид, что ничего не замечает.

"Игорь все время в наушниках сидит. А я перед ним - в пеньюаре. Но он на меня не смотрит в этот момент. Его в этот момент только передачи интересуют!" - рассказала Повалий.

Она добавила, что становиться матерью во второй раз не планирует, так как считает, что рожать нужно самой. А в 57 лет ей это вряд ли удастся.

Известно, что Таисия Повалий вышла замуж за продюсера Игоря Лихуту в 1993 году. В браке у них родился сын Денис.

Таисия Повалий: позиция по войне

С начала полномасштабной войны Таисия Повалий ни разу не обмолвилась о зверствах оккупантов в родной стране, продолжая работать в РФ. Она выступает на концертах в стране-агрессора и цинично исполняет песни на украинском языке.

В октябре 2022 года стало известно, что Таисия Повалий была включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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