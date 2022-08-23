Певица споткнулась, когда бежала выступать перед россиянами.

Предательница Таисия Повалий едва не упала на красной дорожке, когда бежала петь перед россиянами "Червону руту" в честь 85-летия российского певца-путиниста Иосифа Кобзона.

Певица появилась перед публикой в длинном алом платье и кроссовках. Она так спешила, что даже споткнулась с возгласом "Ой".

Но это был не единственный конфуз на концерте. На ролике, опубликованном в ее фан-аккаунте в Instagram, видно, как Повалий пытается открывать рот в такт фонограмме, но у нее это плохо получается.

Напомним, ранее певица Таисия Повалий, поддержавшая войну против Украины, выступила на концерте в Новосибирске. Она исполнила "Черемшину" на украинском языке.

Она цинично исполнила украинскую песню, пока в ее родной Украине идет полномасштабная война, о которой она до сих пор никак не высказалась.

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