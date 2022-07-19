Также она отметила, что считает своей миссией "нести добро, мир и любовь".

Украинская певица Таисия Повалий, которая последнее время живет и работает в России, снова попала в центр обсуждений. Горе-звезда, которая после 24 февраля не высказалась в поддержку своей Родины, цинично продолжая плясать перед оккупантами, недавно назвала своей родиной Беларусь. Это произошло во время ее выступления на "Славянском базаре" в Витебске.

После этого на одной из фан-страниц Повалий появился отрывок ее комментария местным белорусским СМИ. Там она перешла на украинский язык, признаваясь в любви к этой стране. К слову, даже название страны Таисия произнесла с ошибкой.

Прямая речь звезды: "Моя рідна Білорусія, я від щирого серця тобі говорю, що я тебе дуже люблю як свою рідну творчу землю, де я народилася як співачка".

После этого она перешла на русский, отметив, что сейчас "сложные времена".

"Я понимаю, что времена сложные. Поэтому кто, если не я, буду нести добро, мир и любовь?", - резюмировала артистка-предательница.

Напомним, Повалий затравили за концерт в Беларуси, назвав "старой московской клячей" и "путинской пр*ституткой".

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