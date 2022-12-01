Таисия Повалий стала еще одним "голубем мира".

Известная певица Таисия Повалий давно перешла на сторону зла, а после 24 февраля окончательно подтвердила, что она - предательница Украины. Несмотря на то, что она родилась в селе Шамраевка Киевской области, карьеру строить решила в стране-агрессоре, которая почти год бомбит всю ее родную Украину.

Повалий неоднократно была замечена на концертах в РФ, где цинично исполняла песни на украинском языке. И не потому что она хотела поддержать нашу страну и вразумить россиян, а потому что деньги не пахнут.

В этот раз она и вовсе пообещала россиянам много "любви". Так, знаменитость анонсировала премьеру новой песни.

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"Делюсь с вами любовью, дорогие мои подписчики! Самый исцеляющий душу свет!" - написала предательница на своей странице в Instagram.

Таисия Повалий: позиция относительно войны в Украине

С начала полномасштабной войны Таисия Повалий ни разу не обмолвилась о зверствах оккупантов в родной стране, продолжая работать в РФ.

В октябре 2022 года стало известно, что Таисия Повалий была включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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