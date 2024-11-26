Она вновь поддержала Россию.

Предательница Лолита, несмотря на то, что родилась в Украине, всячески отрицает свою принадлежность к украинскому народу. В своих соцсетях она заявила, что никогда не была гражданкой нашей страны.

Она сказала, что является гражданкой России. Также у нее есть гражданство Израиля и СССР:

"Я гражданка России – подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины – не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР".

Она добавила, что получила гражданство Израиля благодаря отцу.

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Что Лолита говорит о войне в Украине

В начале большой войны, развязанной Россией, Лолита вывезла свою маму и дочь из Украины. Они переехали в Болгарию, где живут по сегодняшний день.

Лолита же до сих пор живет в России. Она воспевает диктатору Владимиру Путины оды, несмотря на то, что ее начали запрещать после скандальной голой вечеринки Насти Ивлеевой.

Более того, ранее она выдала бред о том, что в Украине "бандеровцы" избили ее мать. Лолита неоднократно давала понять, что она поддерживает большую войну в Украине.

Напомним, ранее Лолита покинула Россию, и вот почему.

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