Опальная певица Ани Лорак, которая поддерживает кровавую политику Кремля и уже много лет живет и работает в стране-агрессоре, удивила подписчиков в сети.

Пока идет активное вторжение украинских войск в Курскую область России и под контролем наших военных находятся уже 74 населенных пункта, предательница опубликовала неожиданное фото со своим бойфрендом Исааком Виджраком. На нем Лорак сидит в желтом топе и голубых джинсах, что напоминает флаг Украины.

Сама поклонница диктатора подписала кадр одним словом - "Нежность". Однако некоторые Telegram-каналы намекают на то, что, возможно, она наконец прозрела.

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"А тем временем Ани Лорак уже надела цвета украинского флага и выставила фото в Инстаграм. Ждем в вышиванке", - пишут Telegram-каналы.

Обычное ли это стечение обстоятельств, или действительно выбор цветов имеет смысл для опальной певицы, которая за годы войны в родной стране не осуждает агрессию РФ - неизвестно. Интересно, что комментарии к своему посту предательница закрыла.

Напомним, ранее Ани Лорак сделала циничное заявление. Она пропагандирует "дружбу" между народами и заявила, что больше всего сейчас мечтает о мире.

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