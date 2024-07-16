Она решила дальше пропагандировать "мир во всем мире".

Опальная певица Ани Лорак, которая поддерживает кровавую политику Кремля и уже много лет живет и работает в России, продолжает удивлять своими циничными выходками.

Сейчас она находится в Беларусии на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Там она поет свои русскоязычные песни и активно пропагандирует "дружбу" между народами. В частности, некоторым росСМИ она заявила, что больше всего сейчас мечтает о мире.

"Я хочу, чтобы мир был во всем мире. Это моя мечта", - сказала предательница и не отметила, что в ее родной стране идет кровавая война.

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Но она вспомнила о своих родителях-украинцах. Не секрет, что в этом году умер ее отец Мирослав Куек. Какие были у них отношения до смерти мужчины и когда она в последний раз его видела - неизвестно. Но Лорак говорила, что он останется в ее сердце навсегда. Поэтому решила и на этой теме "привязать" пропагандистские призывы к миру со страной-агрессором.

"Я хочу, чтобы дети были здоровы, чтобы моя мама была жива. В этом году я похоронила отца. Теперь я мечтаю, чтобы мама была со мной много лет. Чтобы все родители были живы. Я мечтаю о простых вещах", - добавила предательница, которая платит налоги в РФ, спонсируя новые ракеты.

Напомним, ранее предательница Ани Лорак пожаловалась на конфликты с дочерью.

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