Варварук даже показал свидетельство о рождении, где видно имя его сына.

Обновлено: как оказалось, Варварук решил хайпануть даже на этом. Он уже рассказал, что показывал фейковое свидетельство. На самом же деле блогер назвал сына Марком.

24-летний украинский блогер Дмитрий Варварук возмутил сеть. Он дал своему маленькому сыну странное имя. Пользователи злятся, они называют блогера ужасным отцом.

На своей странице в Instagram Варварук рассказал, что назвал сына Хайпом. Он даже показал свидетельство о рождении ребенка, где указано странное имя.

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"Еще в начале года мы с Яной договорились, что имя выбираю я. Хоть она не соглашалась со мной, слово было сказано. Вы думали, что я шучу? Можете увидеть сами в свидетельстве написано: Варварук Хайп Дмитриевич, а значит и в паспорте так будет! Хотя называть мы его будем по-другому", - написал блогер.

Пользователи не понимают, зачем Варварук дал сыну именно такое имя. Они пишут, что блогер сильно заигрался и уже не понимает, где можно шутить, а где нужно быть серьезным.

Что пишут комментаторы:

"Можно было собаку завести, для этого необязательно было рожать ребенка"

"Это уже слишком"

"Как ребенку жить с этим именем?"

"Жаль,что ребенок стал жертвой блоггерства"

"Глупость и тупость, Не издевайтесь над ребенком, потому что когда-нибудь тот ребенок вырастет и пойдет в школу с тем именем, пожалейте мальчика. Позор таким родителям, если это действительно правда!"

Кто такой Варварук

Дмитрий Варварук - блогер из Ивана-Франковска, который называет себя "Королем хайпа". Он снимает пародии на популярные песни. Несколько лет назад Варварук сделал клип вместе с блогершей Юлией Вербой. Их версия песни "Валентинка" собрала более 27 миллионов просмотров.

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