Артист признался, что они с возлюбленной уже знают пол будущего первенца.

Известный украинский певец Позитив, он же Алексей Загородний, который скоро впервые станет отцом, рассказал о предстоящем пополнении в семье. Артист поделился, как изменилась его жизнь после новости о беременности жены - танцовщицы Юлии Сахневич.

Исполнитель признался, что будущий первенец, несмотря на то, что он еще не появился на свет, уже очень изменил его жизнь. Теперь знаменитость понимает, что на нем больше ответственности. Он стал тщательно планировать будущее и заботиться о том, чтобы его любимая и младенец ни в чем себе не отказывали.

"Ты начинаешь задумываться, что ты не живешь сегодняшним днем, ты уже начинаешь жить будущим. Ты начинаешь строить его крепким. Ты думаешь не о себе, ты думаешь о том человеке, который скоро родится. И действительно, оно меняет", - поделился Позитив.

Завгородний признался, что они с Сахневич уже знают, кто у них родится уже совсем скоро. Правда, говорить о поле малыша публично пока не хотят. По словам артиста, он хочет оставить личное лишь для себя, но если появится желание, то они с женой обязательно объявят пол первенца в сети.

"Вы же знаете, что я всегда не сильно о личной жизни, я больше о творчестве. Поэтому, если будет желание поделиться чем-то, я обязательно буду делиться", - добавил звезда.

Отметим, что Позитив и Юлия находятся в отношениях уже более трех лет. Их знакомство состоялось на проекте "Танцы со звездами", где Юлия была партнершей исполнителя. В прошлом году пара поженилась, а уже в октябре они объявили, что ждут пополнения в семье.

Напомним, ранее Позитив представил клип "Діаманти", во время съемок которого узнал о беременности жены.

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