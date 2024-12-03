Предательница нарушила закон и находилась на оккупированной территории.

В прошлом известная украинская ведущая, а сейчас предательница Украины и жена пророссийского экс-нардепа Виктора Медведчука - Оксана Марченко - после побега в РФ буквально исчезла из инфопространства и не выходила на связь. Однако на днях она выпустила свой проект на YouTube "Паломница" и показала, где находилась.

В третьем сезоне проекта, который снимался летом этого года, но вышел только сейчас, изображено, что Марченко прибыла в аннексированный Крым. Тем самым она нарушила закон о въезде на оккупированные Россией территории. Все события ее так называемого "фильма" происходят в Севастополе.

На кадрах Оксана предстала в "скромном образе" паломницы: в платке, длинной юбке и свитере. Она будто пыталась показать свою близость к народу, забыв о роскоши и тысячах долларов, украденных ее мужем.

Видео дня

По сюжету проекта, "великая мученица" Марченко посещает различные храмы, церкви и пещеры Севастополя и рассказывает о важности веры в жизни людей. Кроме того, она в стиле кремлевской пропаганды рассказывает, что полуостров якобы всегда был российским.

В частности, от нее звучат такие фразы: "даже не верится, что именно здесь начиналось русское православие", "сдаваться не собиралось и российское войско", "на всей канонической территории русской церкви".

Также на видео она показала виды Крыма, на которых наибольшее внимание уделила именно Севастополю. На камеру попали также флаги страны-агрессора.

Напомним, ранее Григорий Решетник сделал заявление об Оксане Марченко. Он говорит, что ранее она позиционировала себя как патриотку.

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