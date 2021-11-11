Для события телеведущая выбрала сразу три свадебных платья.

11 ноября ведущая голден-рума "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского бизнесмена Алмаза.

Пресс-служба "1+1" опубликовала роскошные фотографии с церемонии.

Роль конферансье звездной церемонии взял на себя ведущий Тимур Мирошниченко. Влюбленная пара дала обеты в одном из современных частных ЗАГСов Киева, белоснежный зал был украшен живыми красными цветами и светом канделябров, а после церемонии на улице счастливую пару ждал дождь из лепестков роз.

Читайте такжеВедущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера"Это была одна из самых трогательных церемоний, которые я вел. Из Казахстана на свадьбу прилетело много родных и друзей Алмаза. Молодожены волновались, потому что для Иванны было очень важно, чтобы все прошло чувственно и красиво, а главное - на ее Родине. Нельзя не сказать и о платье невесты. Это был самый длинный шлейф, который я только видел в жизни", — сказал Мирошниченко.

Для события телеведущая выбрала сразу 3 свадебных платья. Для первого образа, в котором невеста была утром на фотосессии, и второго, в котором Иванна шла под венец, она выбрала платья от украинского бренда Adamaris. Платье мечты для невесты разрабатывали более 6 месяцев. Специально для события бренд создал эксклюзивное кружево длиной более 35 метров, а также смастерил самый длинный сплошь-кроеный шлейф. Платье было украшено 4 килограммами настоящего хрусталя. Также образ украшали 6 видов бисера, общим весом более 2 килограмма, 3 тысячи цирконов в бриллиантовой огранке и килограмм настоящих перлов.

Напомним, Иванна Онуфрийчук сыграла с Алмазом свадьбу на Мальдивах. При этом пара еще официально не была расписана.

Кто такая Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук (родилась 8 июля 1986 года в Винницкой области) — украинская телеведущая, актриса.

В 2007 году она начала карьеру модели и актрисы.

В 2013-м получила титул "Мисс Принцесса Украины". Позже была телеведущей музыкального чарта на одном из телеканалов.

В 2018 году получила титул "Принцесса Венского бала" в Киеве. В том же году принимала участие в подготовке дебютантов Венского бала во Львове.

С 2020 по 2021 год — ведущая шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".

Иванна участвовала в показах украинских дизайнеров, снялась во многих рекламных роликах известных модных брендов, а также в промо к "Евро-2012".

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Автор: Ольга Робейко