'Нужен ваш совет': Ирина Билык обеспокоена здоровьем 8-летнего сына

Артистка уже не знает, что с этим делать.

Украинская певица Ирина Билык пожаловалась на проблему своего 8-летнего сына Табриза. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, где они с сыном держатся за руки.

Правда, кроме этого на фото ничего не было видно. Билык продемонстрировала ногти Табриза на руках. Как пожаловалась артистка, они у него медленно растут. Звезда заверила всех, что анализы мальчика в норме и попросила поклонников посоветовать, что с этим делать.

"Друзья, нужен ваш совет! Кто знает, почему у ребенка плохо растут ногти на руках? Анализы все в норме", - написала певица.

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Пользователи заверили артистку, что с ногтями Табриза все хорошо. Впрочем, некоторые интересовались, хватает ли в организме мальчика всех необходимых витаминов:

"Возможно грызет ногти, обратите внимание, это может быть нервное"

"Ногти в норме, у моего ребенка такие же ногти. Не переживайте, все в норме"

"Не хватает основных витаминов (базы): цинка, белка, много в рационе быстрых углеводов и сахара. Это то, что видно по фото"

Напомним, недавно Ирина Билык показала фото восьмилетнего Табриза. Сына она воспитывает совместно с бывшим мужем Асланом Ахмадовым.

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