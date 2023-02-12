Дженнифер Лав Хьюит родила троих детей, из-за чего ее фигура значительно изменилась.

Американская актриса Дженнифер Лав Хьюит обрела популярность благодаря съемкам в сериале "Говорящая с призраками". Она сыграла главную роль Мелинды Гордон и даже выиграла две премии "Сатурн".

Ее карьера стремительно развивалась, ее приглашали на разные роли, в том числе и в сериале "Нас пятеро", фильмах "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и "Сердцеедки". Также у нее были прекрасные вокальные данные, поэтому она успешно записывала и музыкальные альбомы.

Дженнифер была одной из самых красивых и популярных актрис "нулевых". Она всегда следила за своим внешним видом, правильно питалась и даже мотивировала свих поклонников вести здоровый образ жизни.

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Однако после беременности все изменилось. В 2013 году она родила супругу, актеру Брайану Хэллисейему дочь, через два года у них родился сын, а в 2021 году у них в семье снова произошло пополнении - на свет появился младший сын.

Дженнифер потеряла свою красоту и сильно поправилась. Но ей все же удалось принять свое новое тело и она продолжила сниматься в кино. Вот только на роль красоток ее уже не берут.

Напомним, Настя Каменских набрала лишний вес.

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