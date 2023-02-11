Украинская певица Настя Каменских рассказала, что она набрала лишний вес. Звезда не скрывает, что теперь ей придется работать над своей фигурой, чтобы вернуть прежнюю форму.
В Stories Каменских рассказала, что она "выпала" из режима. Из-за этого она поправилась. Но теперь звезда пытается вернуться к активным занятиям спортом, это также помогает ей не падать духом на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.
Помимо этого, певица показала новое фото. На нем Каменских запечатлена в неудачном ракурсе. В такой позе отчетливо видны лишние килограммы, которые "наела" звезда. Однако это совсем не портит Каменских.
По словам певицы, она продолжает работать и никуда не пропала. Сейчас она реже публикует Stories, из-за чего многие фанаты начали сильно переживать. Однако Каменских успокоила поклонников.
Напомним, ранее певица рассказала, что она занималась проблемами своего ментального здоровья, очевидно, появившимися из-за войны. Вера в скорейшую победу помогает ей двигаться вперед и развивать свое творчество.