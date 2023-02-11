Певица призналась, что теперь ей нужно восстанавливать форму.

Украинская певица Настя Каменских рассказала, что она набрала лишний вес. Звезда не скрывает, что теперь ей придется работать над своей фигурой, чтобы вернуть прежнюю форму.

В Stories Каменских рассказала, что она "выпала" из режима. Из-за этого она поправилась. Но теперь звезда пытается вернуться к активным занятиям спортом, это также помогает ей не падать духом на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

Помимо этого, певица показала новое фото. На нем Каменских запечатлена в неудачном ракурсе. В такой позе отчетливо видны лишние килограммы, которые "наела" звезда. Однако это совсем не портит Каменских.

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По словам певицы, она продолжает работать и никуда не пропала. Сейчас она реже публикует Stories, из-за чего многие фанаты начали сильно переживать. Однако Каменских успокоила поклонников.

Напомним, ранее певица рассказала, что она занималась проблемами своего ментального здоровья, очевидно, появившимися из-за войны. Вера в скорейшую победу помогает ей двигаться вперед и развивать свое творчество.

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