Продюсер стал героем видео одного из местных блогеров.

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко - УНИАН) отметился новой выходкой и удивил своим видом.

В одном из заведений Дубай к Потапу подошел местный блогер. Ролик появился в его Instagram.

У продюсера поинтересовались, из какой он страны. Потап оглянулся и ответил, что он из Украины. Затем его попросили назвать любимую поговорку на языке своей страны.

"Что тебя не убивает, то тебя не убивает", - ответил Потап, не раздумывая.

Рэпер пришел в заведение в нетипичном для своего стиля образе. Он надел черную кожаную куртку и фуражку. Большинство пользователей отметили, что узнали Потапа только по голосу.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Потап находился в Испании. Он говорил, что заочно вступил в ТрО, из-за чего его раскритиковали в сети. Позже он вернулся в Украину, однако часто ездил за границу. Отвечая на упреки, Потап сказал, что там он может больше пользы принести родине.

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