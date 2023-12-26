Известный рэпер в очередной раз наткнулся на критику.

Недавно Алексей Потапенко, он же Потап, опубликовал новую фотографию из Лондона. Оказалось, именно там продюсер встречал Рождество и сделал пост относительно музыкальных традиций.

"Лондон - место рождения культовых групп и легендарных артистов. Он всегда был центром музыкального творчества и инноваций", – написал Потап.

Далее рэпер упомянул и о ценности сохранения украинских традиций, отметив, что музыка всех объединяет и разрушает препятствия.

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"Не будем забывать о богатых музыкальных традициях Украины, страны, известной своими душевными мелодиями и мощными голосами. Празднуем Рождество, пусть гармоничные голоса и возвышенные мелодии талантливых музыкантов Украины перенесут нас в мир тепла и радости", – отметил он.

Кое-кто из подписчиков тоже поздравил Потапенко, но большинство такой пост возмутил. Они начали активно писать негативные комментарии:

"Супер цинизм"

"Патриот хр*нов"

"От мешка сечки больше пользы, чем от тебя, псевдопатриота. Мы помним, каким г**ном ты был всегда"

Сам Потап на такой хейт не ответил.

Напомним, Потапа жестко захейтили в сети после нового клипа.

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