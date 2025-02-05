Группа Future Culture также поделилась мыслями относительно бронирования артистов.

Украинская группа Future Culture, которая попала в финал Национального отбора на "Евровидение-2025", высказалась о рэпере и продюсере Потапе. Вокалистка коллектива Дарья Ремез объяснила, как относится к выезду артиста из Украины во время войны.

Как известно, Потап уже несколько лет живет за границей, где продолжает развивать свою карьеру. В последнее время он все реже вспоминает о войне в Украине и, похоже, не планирует возвращаться на родину. В соцсетях его часто критикуют украинцы, но сам рэпер, который уже сменил псевдоним на Slavic Balagan, никак не реагирует на это.

В интервью для издания "РБК-Украина" Ремез отметила, что выезд за границу - это был личный выбор артиста, поэтому она не осуждает его. Она не обращает внимания на его поступки и говорит, что ей просто безразлично на его карьеру и жизнь.

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"Это выбор каждого. Я считаю, что каждый из нас заслуживает жизни. Многие люди все же изменили свое отношение к нему, а меня это вообще никак не касается, не касается лично. Он сбежал - ну и пусть, если ему от этого лучше, то я буду рада, если он прекратит заниматься поиском "украинского кода", потому что что-то не очень удачно у него с этим", - сказала исполнительница.

Также Дарья поделилась мыслями о бронировании артистов и ответила, нужно ли оно. По ее словам, бронирование от мобилизации стоит предоставлять тем звездам, которые много помогают армии и делают все возможное для победы. А также добавила, что мужская часть их группы готова отправиться на фронт и не боится мобилизации.

"Я считаю, что если артист действительно помогает армии, действительно поддерживает волонтерское движение и может быть рупором, который будет заявлять о движении страны - не буду говорить за ребят, а я отношусь к этому положительно. А вот ребята говорят, что все там будем. Они не боятся, просто говорят: "Если мобилизуют, то мобилизуют", - отметила певица.

К слову, в состав группы Future Culture входят вокалисты Дарья Ремез и Алексей Боднар, барабанщик Андрей Литвиненко, басист Алексей Руденко и гитарист Андрей Шулаков. Коллектив в этом году впервые будет участвовать в Нацотборе. Они выступят в финале 8 февраля с песней "Waste My Time".

Напомним, ранее финалисты Нацотбора высказались об артистах, которые выехали за границу во время войны. Участники группы MOLODI ответили, смогут ли такие исполнители претендовать на внимание украинцев после возвращения.

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