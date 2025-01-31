Участники группы MOLODI ответили, смогут ли такие исполнители претендовать на внимание украинцев после возвращения.

Украинская группа, финалисты Нацотбора на "Евровидение-2025" MOLODI, которые ранее ответили, удастся ли Дорну восстановить репутацию в Украине, высказались об артистах, покинувших нашу страну. Иван и Кирилл объяснили, смогут ли они снова вернуть внимание народа после длительного пребывания за границей во время войны.

Известных украинцев, которые выехали за границу в сложные времена, немало, в частности, Потап, Олег Винник, Влад Яма, вышеупомянутый Дорн и другие. Некоторые из них иногда высказываются о полномасштабном вторжении, а другие вообще не вспоминают о терроре оккупантов на родине.

В интервью для "РБК-Украина" Кирилл отметил, что, конечно, все эти певцы могут вернуться в Украину, но вот заслужить прежнее отношение украинцев к себе ему не удастся.

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"Законом не запрещено возвращаться в Украину, но могут ли такие артисты претендовать на внимание украинцев? Скорее всего, нет. Сейчас особое время единения, и нас объединяет общий опыт - сложные условия, в которых мы живем каждый день. Поэтому те, кто сознательно выбрал дистанцироваться от событий в Украине, не могут рассчитывать на такую же лояльность, как те, кто остался рядом с людьми и поддерживал их", - отметил исполнитель.

Также он указал, что не хочет и не будет никого осуждать, поскольку эти артисты сами сделали такой выбор. Кирилл убежден, что в сложные для страны времена именно известные люди должны быть рядом и своим примером показывать, что важно оставаться в Украине, а не выезжать при первой же возможности.

"Я не имею права осуждать или критиковать выбор каждого, но важно понимать: артисты - это не просто исполнители, а те, кто своим творчеством служит народу. Украинцам нужны те, кто помогает им пройти через этот период, дает надежду, вдохновение, возможность переживать свои эмоции через музыку... И если кто-то выбирает быть в стороне в самые сложные времена, потом ему будет очень трудно вернуть доверие и внимание украинской аудитории. Люди хотят видеть рядом тех, кто с ними разделяет этот путь - не только на словах, но и в поступках", - добавил участник группы MOLODI.

Напомним, ранее другой участник Нацотбора KHAYAT ответил, смогут ли беглецы Потап, Винник и MARUV вернуться в шоубизнес в Украине. Он убежден, что между этими артистами и украинцами образовалась пропасть.

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