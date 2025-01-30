Рэпер не прекращает "удивлять" сеть своими одиозными выходками.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап, сменивший псевдоним на Slavic Balagan, снова оскандалился в сети. Артиста захейтили из-за использования русского языка в публичном пространстве.

Исполнитель в своем Instagram опубликовал пост, в котором анонсировал предстоящий концерт за рубежом уже с новым проектом. Он пригласил поклонников посетить выступление, которое состоится в городе Хайфа, Израиль, но при этом дату концерта не раскрыл. По словам Потапа, он уже прибыл в эту страну, поэтому, вероятно, выступление состоится на днях.

Свой пост он дополнил видео, в котором на ломаном английском рассказал о предстоящем шоу. Правда, внимание пользователей в сети привлекло не само видео с анонсом концерта, а подпись к нему. В ней также говорилось о выступлении в Хайфе, но она была написана сразу на трех языках - английском, украинском и русском.

Видео дня

"Потап в Хайфе со Slavic Balagan! Внимание: этот концерт может вызвать экспрессивные танцы, неконтролируемые приступы смеха и внезапное желание надеть спортивный костюм", - написал беглец.

Многих людей возмутил пост исполнителя и то, что он продвигает язык страны-агрессора в публичном пространстве. Кроме того, не обошлось и без упреков о бегстве за границу артиста. А также пользователи захейтили за его новый образ:

"Позор"

"Отбитое от реальности"

"Потапчик сдулся"

"Испанский стыд"

"Уже не знает где себя всунуть, клоун"

"Прошло твое время! Ты уже не интересен публике, еще и с таким бредом!"

По привычной для себя манере Потап никак не реагирует на хейт, молчит о войне и не отвечает на гневные комментарии пользователей. Он продолжает наслаждаться заграничной жизнью и, похоже, не планирует возвращаться на родину.

Напомним, ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и прокомментировала смену его псевдонима. Жена одиозного рэпера поддержала его новый проект.

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