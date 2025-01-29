Жена одиозного рэпера поддержала его новый проект.

Известная украинская певица Настя Каменских впервые за долгое время вспомнила своего мужа - рэпера и продюсера Потапа - и в сети публично обратилась к нему. Исполнительница прокомментировала смену псевдонима артиста и старт его нового проекта за рубежом.

Как известно, Потап сменил псевдоним на Slavic Balagan. Он сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения. Рэпер рассказывал, что хочет показать европейцам, как умеют отдыхать украинцы и, вероятно, будет работать на иностранную аудиторию.

Под новым сценическим именем беглец уже даже успел выпустить песню "Trumpumpum". Ее он посвятил новоизбранному президенту США Дональду Трампу. С помощью нейросети в клипе "снялись" Трамп, Ким Чен Ын, Илон Маск, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц, Чарльз III и другие.

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Каменских вышла на связь в своем Instagram и отреагировала на новую страницу в карьере мужа. Она назвала новый проект избранника "ярким началом" в его творчестве. А также публично поддержала его, призвав прослушать его новый трек.

"Поздравляю с ярким началом Slavic Balagan", - написала Анастасия в подписи к фрагменту клипа Потапа на песню "Trumpumpum".

Напомним, ранее Потап засветился на площади за границей с плакатом. На нем была надпись "Slavic Degustation". Украинец случайно встретил рэпера, пока тот проводил дегустацию для иностранцев на улице. Артист нарвался на хейт в сети из-за своих действий и некоторые украинцы даже предложили лишить его украинского гражданства.

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