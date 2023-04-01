Как оказалось, певец уже знает о том, что говорят о его браке.

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) впервые отреагировал на слухи о том, что он якобы разрывает отношения с Настей Каменских. Недавно блогер Богдан Беспалов сообщил о том, отношения звездной пары закончатся громким разводом.

Потап и Настя Каменских такие слухи не прокомментировали. Певица лишь заявила, что она почти потеряла голос и вынуждена переносить свои концерты. Сейчас же блогер Ростислав Калацинский заявил, что пообщался с Потапенко и тот рассказал, действительно ли он будет разводиться.

Как оказалось, певец не подтверждает слухи. Он заявил, что вся эта информация якобы ложная.

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"Нет, это фейк", - ответил Потап на вопрос о разводе с Каменских.

Однако певец не стал раскрывать больше подробностей. Он ничего не написал о секс-скандале и никак не комментировал обвинения от своей экс-подопечной.

Слухи о разводе Потапа и Насти Каменских - с чего все началось

Недавно певица GIP С, работавшая с Потапом, рассказала о том, что он склонял ее к интиму. Она раскрыла подробности секс-скандала, после чего сеть начала бурно обсуждать инцидент и ждать реакции от певца и его жены Насти Каменских.

На фоне того, что звездная пара не комментировала скандал, блогер Беспалов заявил, что Потап и Каменских разводятся. Артисты якобы решили разойтись"по-тихому".

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