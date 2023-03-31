Это произошло в результате скандала, в который недавно попал певец.

После того, как украинского певца Потапа обвинили в изменах Насте Каменских, блогер Богдан Беспалов заявил, что звездные супруги разводятся. Артисты якобы решили разойтись "по-тихому".

Блогер выпустил видео, в котором утверждает, что сама Каменских пытается отвлечь внимание фанов от скандала. Для этого она якобы рассказала, что потеряла голос, хотя после этого ее заметили в Молдове. По словам Беспалова, Каменских могла намеренно сказать о болезни, чтобы люди забыли об изменах Потапа.

Впрочем, сама она терпеть этого не хочет. Как утверждает блогер, певица и ее избранник разводятся. Более того, Каменских якобы знала обо всех изменах Потапа, которых могло быть очень много.

Видео дня

"Потап в очередной раз предал Анастасию с человеком из их общего круга друзей. Этот человек был достаточно близок к Каменских, соответственно, на этот раз Анастасия не смогла простить. До этого она знала абсолютно обо всех погрешностях Потапа в браке и готова была с этим мириться, ведь там просто коммерческий брак на выгодных условиях, в котором нет этой любви, уважения, обожания... Договорились разойтись по-тихому, чтобы никто не знал", - заявил блогер.

По словам Беспалова, Потап и Настя не будут долго это скрывать. Впоследствии они могут рассказать о разводе, это будет их попыткой "хайповать".

"Что будет дальше? Потап и Настя по-тихому расстаются, а потом резко в СМИ появляются эти заказные статьи о том, что они разошлись... Потап и Настя будут весь год ходить по разным интервью, рассказывать, почему они разошлись, и будут стараться держать весь трафик исключительно благодаря разводу, как это было у Дорофеевой с Дантесом", - добавил блогер.

Скандал с изменами Потапа - с чего все началось

Экс-подопечная украинского продюсера Потапа, певица GIP С, недавно заявила, что певец склонял ее к интиму. Кроме этого, она выпустила песню "Mama I'm a Bitch", ее певица посвятила Потапу и его жене.

После этого стало известно, что Каменских перенесла свои концерты. Певица рассказала, что почти потеряла голос. А уже впоследствии экс-подопечная Потапа раскрыла шокирующие подробности скандала. Она заявила, что певец склонял к интиму не только ее.

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