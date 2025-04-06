Исполнительница в свое время стала автором некоторых песен рэпера, а сейчас даже не хочет вспоминать его.

Известная украинская певица Alyosha, настоящее имя которой Елена Тополя, высказалась об украинском рэпере Потапе, который ранее поцеловался с фанаткой на концерте. Она объяснила, как относится к скандальному поведению и поступкам продюсера за границей, где он живет уже более трех лет.

В свое время исполнительница писала песни для Алексея Потапенко (настоящее имя Потапа) и часто сотрудничала с ним. Однако все изменилось в 2022-м. Тогда звезда и сама уехала из-за войны с тремя детьми от Тараса Тополи в США.

Однако уже через полтора года артистка вернулась в Украину и сейчас развивает свою карьеру здесь. Чего нельзя сказать о Потапе. Он мало того, что остался за границей и редко высказывается о войне, еще и продолжает выступать на русском языке и даже дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

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В то же время Елена в интервью для издания OBOZ.UA признается, что совершенно не интересуется зарубежной жизнью коллеги. Она говорит, что не может осуждать или оценивать его поступки, поскольку это выбор самого артиста. По ее словам, у нее есть своя жизнь и ценности, которые не совпадают со взглядами рэпера, поэтому она не хочет уделять ему время разговорами о нем.

"Я не знаю, что происходит с ним. И не интересуюсь, потому что каждый выбирает свой путь. Силы, совесть или бессовестность что-то говорить, или делать. У меня нет права оценивать других людей, потому что я - не они. Они взрослые, у которых есть в окружении такие же взрослые личности - их близкие, которые могут вправить мозг, если надо. А если не могут, то извините, но у меня есть моя жизнь, я исключительно ею хочу заниматься", - подчеркнула знаменитость.

Напомним, ранее Елена Тополя сообщила, что ей отказали в визе США. Артистка призналась, что не знает, почему так произошло, поскольку ранее у нее уже была виза, и она проходила процедуру правильно. В то же время звезда поделилась, что такое решение посольства ее никак не расстроило и объяснила почему.

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