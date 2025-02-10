Рэпер поделился подробностями своей службы.

Украинский рэпер и продюсер Потап рассказал, как он служил в теробороне в начале войны.

Не секрет, что ранее рэпер заявлял, что просил своего отца записать его заочно в терооборону. Из-за этого у украинцев возникли много вопросов, как можно оборонять Украину "заочно". Поэтому, в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, Потап впервые рассказал все подробности.

"Это было такое время, когда все записывали в тероборону: Ломаченко записался, Усик, записывались бизнесмены и я записался. Огромные очереди были на запись, поэтому я попросил занять мне место в очереди, чтобы я записался. Я записался. Это было время, когда выдавали оружие, патрулировались улицы, делали фотографии в военной форме. Все это было, как у всех, а потом что-то вырывали из контекста", - рассказал продюсер.

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Потап также добавил, что летом, когда он был в Украине, успел все сделать в теробороне, поэтому не понимает претензий. Об этом мужчина сказал так:

"Мы успели все сделать в теробороне. Поездили с ребятами, подержали в руках оружие. В тот момент все мы были вовлечены. Как я об этом сказал - это уже другой вопрос. Я в нее вступил. Патрулировал улицы. Мы не считали времени, которое проводили там, ехали забирали одежду, бронежилеты, машины. Мы должны были сами себя всем обеспечивать".

К слову, во время полномасшиабной войны выехал из Украины. Он неоднократно попадал в скандалы из-за своих одиозных выходок.

Напомним, ранее Потап впервые высказался о разводе с Настей Каменских.

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