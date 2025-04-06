Елена Тополя призналась, что ее это никак не расстроило.

Популярная украинская певица Елена Тополя, более известная как Alyosha, которая ранее рассказала о похудении на 10 килограммов, призналась, что ей отказали в получении американской визы. Артистка объяснила, как отреагировала, когда услышала об отказе.

Как известно, исполнительница в 2022 году уехала в США из-за полномасштабного вторжения россиян в Украину. За рубежом исполнительница с тремя детьми - Романом, Марком и Марией - от мужа Тараса Тополи прожила полтора года. Уже в сентябре 2023-го женщина вернулась на родину. В интервью для OBOZ.UA исполнительница рассказала, что хотела возобновить визу в Америку с целью, чтобы у нее была возможность увидеться с родственниками, которые живут за океаном.

Ранее Елена уже получала визу США, поэтому знала, как правильно проходить эту процедуру. Она выполнила все этапы правильно, но получила отказ от посольства. Звезда говорит, что такой ситуации у нее еще не было.

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"Разрешение на пребывание в США у меня было открыто до 25 декабря прошлого года. Я поехала в посольство в Польшу, потому что наше не работает. Все документы заполнила идеально, потому что не впервые этим занимаюсь, меня что-то спрашивали на собеседовании, я отвечала. Но разрешение не дали. Я хотела возобновить визу не потому, что у меня были какие-то конкретные планы, а так, на всякий случай. Да и потому, что родственники наши там. Но, видите, в посольстве не поставили разрешение в мой паспорт", - поделилась знаменитость.

В то же время Тополя говорит, что такое решение посольства ее никак не расстроило. По ее словам, у нее остались довольно неоднозначные впечатления от Америки, и ей не понравилось жить там.

"Америка, честно говоря... Я ничего не имею против тамошних людей, но, откровенно признаюсь: не люблю ее. Вот почему-то у меня такое ощущение к двум странам - России и США. Еще с детства, и ничего с годами не меняется. Наверное, почувствовали с моей стороны ноль энтузиазма по поводу этой визы. Не выдали новую - и я очень этому рада", - добавила певица.

Напомним, ранее Елена Тополя ответила, как изменился ее муж после разлуки в начале войны. По ее словам, любимый прошел определенные трансформации и поделилась, как реагирует на них.

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