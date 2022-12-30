Музыкант рассказал, как помогает украинцам в такое непростое время.

Украинский рэпер Потап рассказал, чем он занимается во время войны в стране. Оказалось, что музыкант создал онлайн-платформу Helpua.io, к которой приобщил известных людей. Цель платформы - собрать средства для помощи пострадавшим от войны.

Потап сообщил, что платформа Helpua.io - это NFT-маркетплейс, на котором можно купить лоты, созданные графическими дизайнерами всего мира. Вырученные средства будут направлены на помощь людям, которые из-за российского вторжения остались без крыши над головой.

"Ежедневно мы получаем сотни историй и делаем все возможное, чтобы помочь нуждающимся. Мы не концентрируемся на одном регионе или одной семье, а оказываем необходимую помощь как можно большему числу украинцев. Отправляем десятки продуктовых наборов, закупаем теплые бытовые вещи — одежду, одеяла, матрасы и отправляем их в "горячие точки", - поделился Потап.

Отметим, что в Потап держит также информационную оборону. Недавно он довел до слез песней о разделенных из-за войны семьях. Композиция получила название "Триклятий лютий".

"Всем нам нужно верить, что уже скоро наступит то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно тот "Триклятий лютий", который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году", - прокомментировал свою новую работу.

Напомним, "Антитіла" презентовали обновленную версию культового "Щедрика".

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