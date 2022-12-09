Группа "Антитіла" вместе с ансамблем Веревки и детским хоровым ансамблем "Зернышко" перепели известный во всем мире "Щедрик". Обновленная композиция получила название "Carol for the Charity". Ее цель - привлечь внимание всего мира к войне в Украине, а также призвать донатить в фонд Елены Зеленской на помощь детям, пострадавшим от боевых действий.
Текст колядки был адаптирован к современным реалиям Saatchi & Saatchi Ukraine.
"Слушайте, шазамьте эту песню и жертвуйте на украинскую Победу, чтобы приблизить в Украину не военное Рождество, а мирное Рождество с детским смехом и духом праздника", - прокомментировал фронтмент группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Реакция соцсетей
- "Спасибо, Тарас, за отличную работу. Победы нашей Украине! Пусть все наши защитники вернутся живыми и невредимыми! Мира и процветания нашему государству!"
- "Очень красиво! Спасибо! Пусть победит правда, Украина!"
- "Мы обязательно победим! Слава Украине! Слава Героям, которые в эти лютые морозы защищают Украину от террористов из России! Все будет Украина!"
- "Слезы на глазах… Так хочется, чтобы дети Украины праздновали Рождество дома, со своими родителями, без страха"
Напомним, Тарас Тополя ответил, кого поддержал в голосовании за членов жюри Нацотбора.