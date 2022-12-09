В канун рождественско-новогоднего периода артисты напомнили о том, что важно донатить детям, пострадавшим от войны.

Группа "Антитіла" вместе с ансамблем Веревки и детским хоровым ансамблем "Зернышко" перепели известный во всем мире "Щедрик". Обновленная композиция получила название "Carol for the Charity". Ее цель - привлечь внимание всего мира к войне в Украине, а также призвать донатить в фонд Елены Зеленской на помощь детям, пострадавшим от боевых действий.

Текст колядки был адаптирован к современным реалиям Saatchi & Saatchi Ukraine.

"Слушайте, шазамьте эту песню и жертвуйте на украинскую Победу, чтобы приблизить в Украину не военное Рождество, а мирное Рождество с детским смехом и духом праздника", - прокомментировал фронтмент группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Реакция соцсетей

"Спасибо, Тарас, за отличную работу. Победы нашей Украине! Пусть все наши защитники вернутся живыми и невредимыми! Мира и процветания нашему государству!"

"Очень красиво! Спасибо! Пусть победит правда, Украина!"

"Мы обязательно победим! Слава Украине! Слава Героям, которые в эти лютые морозы защищают Украину от террористов из России! Все будет Украина!"

"Слезы на глазах… Так хочется, чтобы дети Украины праздновали Рождество дома, со своими родителями, без страха"

Напомним, Тарас Тополя ответил, кого поддержал в голосовании за членов жюри Нацотбора.

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