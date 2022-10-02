По словам Потапа, ему позвонил Иван Ургант и со слезами просил прощения за всю страну.

Украинский продюсер Алексей Потапенко рассказал, что в первые дни войны ему позвонил российский ведущий и в слезах извинялся за развязанную РФ войну.

Так, этим россиянином оказался телеведущий Иван Ургант, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину покинул страну-агрессора.

"Мне в начале войны позвонил Иван Ургант, который плакал и в трубку говорил: "Простите нас". Это один из людей, который так переживал, что он извинялся за всю страну", – сказал Потап в интервью ЖВЛ.

Позиция Ивана Урганта по войне в Украине

24 февраля 2022 года Иван Ургант обнародовал в своих социальных сетях пост со словами "Нет войне!" За осуждение войны его уволили с Первого канала.

Но уже в марте 2022 Ургант вернулся в страну-агрессора и замолчал о войне.

К слову, в 2013 году ведущий неудачно пошутил, чем вызвал агрессию со стороны украинцев. В одной из программ он сказал: "Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинского села". Но впоследствии принес извинения в сети перед украинцами.

Напомним, ранее Потап рассказал, как Настя Каменских в первые дни войны звонила Ани Лорак, но та попросила ее не задалбывать.

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