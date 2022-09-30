По словам Потапа, Лорак отказалась освещать войну в Украине.

Украинский рэпер Потап спустя семь месяцев войны вернулся в Украину и дал откровенное интервью, в котором рассказал о звонке опальной певице Ани Лорак.

Оказывается, что еще во время его пребывания в Испании вместе с Настей Каменских, певица позвонила своей коллеге Ани Лорак с просьбой рассказать правду о полномасштабном вторжении. Но Лорак резко ответила, что не будет этого делать, так как Филипп Киркоров посоветовал ей думать на два года вперед.

"Певица из Черновцов (Ани Лорак, - УНИАН) ответила: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить. Я все понимаю, но он сказал думать на два года вперед. Не надо меня задалбывать", - процитировал слова Лорак Потап в программе ЖВЛ.

Он добавил, что Каменских в ответ на эти слова сказала, что Лорак больше не имеет права называться украинкой.

Позиция Ани Лорак по войне

В начале войны в Украине Ани Лорак сделала пост в своих соцсетях о том, что она "вне политики", и "несет любовь людям через музыку". После этого она замолчала на долгое время.

Известно, что, пока оккупанты бомбили украинские города, Лорак выступала на корпоративах за границей. Позже она решила вспомнить о том, что является украиной и назвала себя "самой титулованной певицей Украины", чтобы поехать с туром по Европе. Но украинская диаспора сделала все возможное, чтобы концерты предательницы не состоялись. После этого Лорак решила вернуться в Россию.

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